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Elazığ'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde bulunan Keban Barajı gölüne serinlemek için giren 25 yaşındaki Gürkan Suiçer, boğularak öldü. Bölgeye sağlık, jandarma ekipleriyle birlikte AKUT ekipleri de sevk edildi. Köylülerin de katıldığı arama, kurtarma çalışmalarında saatler sonra Suiçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:35
Elazığ'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Kovancılar İlçesi'ne bağlı Yeniköy'den geçen Keban Barajı Gölü kıyısında bir grup arkadaşıyla piknik yapmaya giden 25 yasindaki Gürkan Suiçer, serinlemek için baraj gölüne girdi. Suiçer, bir süre sonra arkadaşlarının gözleri önünde suda kayboldiu. Çevredekilerinin yardımıyla Suiçer'in bulunması için yapılan arama çalışmaları sonuç verilmeyince, jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgeye sağlık, jandarma ekipleriyle birlikte AKUT ekipleri de sevk edildi. Köylülerin de katıldığı arama, kurtarma çalışmalarında saatler sonra Suiçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Gürkan Suiçer'in cesedi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Elazığ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. 





ELAZIĞ/DHA

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:35
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  2. baraj
  3. göl
  4. Gürkan Suiçer
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