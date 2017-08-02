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Elazığ'da röntgen filmi doktorları şaşkına çevirdi!

Elazığ'da İranlı uyuşturucu kuryesinin midesinden 97 adet kapsül içinde 1 kilo 235 gram ham eroin maddesi çıktı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:35
Elazığ'da röntgen filmi doktorları şaşkına çevirdi!

Elazığ ve Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ-Bingöl yolu üzerinden durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada İran uyruklu Khoshkar Hıva (28) sahte pasaportla yakalandı. Yakalan şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilmesi üzerine hastaneye götürülerek iç beden muayenesi yapıldı. Muayenede röntgeni çekilen şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

DOKTOR KONTROLÜNDE ÇIKARILDI

97 adet kapsül içinde yutularak mideye saklanan 1 kilo 235 gram ham eroin maddesi doktor kontrolünde çıkarıldı. Uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konulurken şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Midesinde eroin çıkan ve sahte pasaportla yakalanan şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:35
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