Elazığ’da KCK operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ’da terör örgütü KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet tüfek ile 1 ton kaçak mazot ele geçirildi.09 Şubat 2018 Cuma 13:48
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şüpheliler tespit edildi. Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonla şüphelilerden 3’ü yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek, fişekler, 1 ton kaçak mazot ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.
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