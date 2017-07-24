Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elazığ'da panik! Düğünde trafo patladı!

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi, Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda elektrik trafosunda patlama meydana geldi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:55
Elazığ'da panik! Düğünde trafo patladı!

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi, Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun bodrum katındaki bulunan elektrik trafosunda saat 20.45 sıralarında patlama meydana geldi

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre; Elazığ'da düğün salonunun bodrum katında bulunan elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu. Patlamanın olduğu sırada düğün salonunda bulunan davetlilerden 12 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası faciayı önledi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevreyi kaplayan dumanlar ve alevler nedeniyle salonda bulunan davetliler panik yaşadı.

VATANDAŞLAR ÇATIYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın olduğu sırada düğün salonunda bulunan davetlilerin büyük kısmı yangın merdiveninden tahliye edildi. Bazı vatandaşlar da çatıya çıktı.

DAVETLİLER SALONDAN TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiyenin zamanında müdahalesi alevler söndürülürken, tüm davetliler salondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 davetliye olay yerinde hazır bulunan 112 ekipleri tarafından oksijen verilerek müdahale edildi. dumandan etkilenen 4 kişi de kentteki hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, trafonun patlama nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:55
  1. Elazığ
  2. patlama
  3. düğün salonu
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!