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Elazığ'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:14
Elazığ'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kaza saat 05.30 sıralarında Elazığ-Bingöl Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan 16 ECE 62 plakalı otomobil, sebze yüklü 23 K 0761 plakalı pikaba arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle her iki sürücü de araçlarında sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüler, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarılarak, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:14
  1. Elazığ
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