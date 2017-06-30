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Elazığ'da korkunç dehşet! 87 yaşındaki annesini...

Elazığ’da bir kişi, 87 yaşındaki annesini boğarak öldürdü.

30 Haziran 2017 Cuma 13:23
Elazığ'da korkunç dehşet! 87 yaşındaki annesini...

Olay, merkez Yıldızbağları Mahallesi Avcılar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmada işçi olarak çalışan V.D., annesi Karanfil D. (87) ile beraber bahçede oturduğu sırada tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle V.D., annesinin boğazını sıkarak kaçtı. Sesleri duyan komşular ise durumu polise haber verirken, yaşlı kadının yerde yattığını görünce de sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Savcının ve polisin incelemesinin ardından annenin cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Cinayetten sonra kaçan şahsın annesiyle sık sık para yüzünden tartıştığı ve eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 13:23
  1. Elazığ
  2. Fırat Üniversitesi
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