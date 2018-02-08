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Elazığ'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 gruparasında Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde tartışma çıktı.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:19
Elazığ'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tartışmanın kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi  sonucu açılan ateşle H.K. ve E.Ç. ağır yaralandı.

112 acil servis ekiplerince ElazığEğitim ve Araştırma Hastanesine  kaldırılan yaralılardan H.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından kaçan zanlıların  yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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