Elazığ'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 gruparasında Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde tartışma çıktı.08 Şubat 2018 Perşembe 08:19
Tartışmanın kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu açılan ateşle H.K. ve E.Ç. ağır yaralandı.
112 acil servis ekiplerince ElazığEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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