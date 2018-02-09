Elazığ'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis memuru 2 kişi de yaralandı.09 Şubat 2018 Cuma 23:05
Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Teğin yönetimindeki 56 AG 246 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun 35'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Teğin ve polis memuru Recep Seven hayatını kaybetti. Ahmet Teğin ile polis memuru Muhammet Mete Çalışkan yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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