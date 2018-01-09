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Elazığ'da iki araç kavşakta çarpıştı: 4 kişi yaralı

Elazığ'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

09 Ocak 2018 Salı 16:59
Elazığ'da iki araç kavşakta çarpıştı: 4 kişi yaralı

Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Yavuz Koç’un kullandığı 24 AU 226 plakalı araç ile Aslıhan Haşhaş’ın kullandığı 24 EF 507 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Aslıhan Haşhaş AFAD ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma ile araçtan çıkarılabildi. Kazada yaralanan Yavuz Koç, Aslıhan Haşhaş, Pakize Koç ve Hava Polat 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgi olarak soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:59
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