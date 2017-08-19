"Elazığ’da hedef bin kurban hissesi"

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, yaklaşan Kurban Bayramı ve devam eden hac kafileleri hakkında bilgi verdi. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 25 yıldır devam eden kurban organizesinde bu yılki hedefin135 ülkeye ulaşmak olduğunu aktaran Sarıkaya, hedeflerinin yurt içi ve dışı 275 bin hisseye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Ekiplerin çalışmalara başladığını vurgulayan İl Müftüsü Sarıkaya, "Afrika, Kuzey Amerika, Rusya, Uzak Doğu, Balkanlar’a olmak üzere ekipler dağıldı. Oralarda kurbanlıkları alıyor ve uygun şekilde kesip ilgililere dağıtıyor. Bunu sadece Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşler Başkanlığı yapmıyor, STK’lar da yapıyor. Geçen yıl yurt dışında bir milyon 300 bine yakınaileye ulaştık. Bu çarpıldığı zaman 7 milyon kişi demektir. Yurt dışına yardım konusu da ayrı bir husustur. Yurt dışı için yapılan değerlendirme sonucunda 600 TL’ye karar verilmiştir. Tüm bankalara, online olarak ya da diğer elektronik ortamlarda bağış yapılabilinir. Biz de Elazığ’da yurt dışına 650, yurt içi 850 lira dedik. Hafta sonu da dahil müftülüğümüzün birinci katında Türkiye Diyanet Vakfı şubemiz var. Orada görevli arkadaşlarımız makbuz karşılığı bağışı alıyor. Elazığ’da geçen sene toplam 666 hisse toplamış. Bu sene ise hedefimiz bin hisse kurban bağışı toplamak. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hedefi ise 275 bin hissedir. Bin hissesi bizim olsun" dedi.

Hac dönemi hakkında da bilgi veren Sarıkaya, "2016- 2017 hac döneminin başlangıcını 3 Ağustos’ta yapmıştık. İlimizden de yolculuklar başladı. İlimizden 3 kafile çıkmış olacak. İlimizde toplamda bin 26 hacımız bu yıl kutsal mekanlara gidip vazifelerini yerine getirmiş olacak. İnşallah güzel ve sağlık afiyetle bir hac yaparlar. Hacca gidecek olan vatandaşlarımızı yüzde 60’ını diyanet ve yüzde 40’ını şirketler götürmektedir. 364 şirketle 662 hacımız da diyanet teşkilatıyla gidecek. Tabi bunların arasına görevliler katılmıyor" ifadelerini kaydetti.