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Elazığ'da FETÖ'cülerin 'hayali' ortaya çıktı

Geçen yıl başlatılan soruşturmada FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:35
Elazığ'da FETÖ'cülerin 'hayali' ortaya çıktı

Soruşturma sonucunda açılan davanın sanıklarının deşifre edilen telefon görüşmelerinde "Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da Ardahan'dan girse ne güzel olur. Çoluk çocuk demeden öldürülecekler var, hamileler de var, hiç fark etmez. İşkence yapacaksın bunlara. Toplu katliam yapacaksın" şeklinde dehşete düşüren ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

lazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl başlattığı, FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan ve görülmesine devam edilen davada, Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ile Sezgin Ateş isimli sanıkların, telefon görüşmelerine yer verildi.

Tutuklu sanıkların telefon görüşmeleri ile mahkeme ve soruşturma aşamasında elde edilen delillere göre, darbe girişiminden sonra örgüt tarafından belirlenen konularla ilgili olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapılması talimatı verildiği belirtildi. Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yapılması gerekenlere dair çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla, örgüt üyelerinin diri tutulması, itirafçıların da önlenmesinin amaçlandığı öne sürüldü.

DEHŞETE DÜŞÜREN İFADELER: YUNAN BATIDAN GİRSE, ERMENİ DOĞUDAN GİRSE NE GÜZEL OLUR

Telefon görüşmelerindeki detaylar dava sürecinde ortaya çıktı. FETÖ üyelerinin konuşmalarındaki, "Çoluk çocuk demeden öldürülecekler var, hamileler de var, hiç fark etmez. İşkence yapacaksın bunlara. Toplu katliam yapacaksın." ifadeleri dikkati çekti.

FETÖ sanıklarının görüşmelerinde "Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da Ardahan'dan girse ne güzel olur." söyleminin de yer aldığı belirtildi. Konuşmalarda örgüt üyelerinin tanınmamak için neler yapılması gerektiğini tartıştıkları da ifade edildi.

Sanıklar arasındaki konuşmalarda FETÖ elebaşı Gülen hakkında "deha" benzetmesi yapıldığı, FETÖ tutuklularının ise "rehine" olarak nitelendirdiği de belirtildi. Başka bir görüşmede, "Türkiye bitti. Bak bu NATO, ABD uçakları Türkiye'ye bomba yağdırsa şaşırma." ifadelerinin kullanıldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:35
  1. terör örgütü
  2. FETÖ
  3. GÜNCEL Haberleri
  4. Elazığ

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