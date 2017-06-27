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Elazığ'da düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da düğün salonunda trafo patlaması sonucu dumandan etkilenen gelin ve damadın da olduğu 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

27 Haziran 2017 Salı 22:38
Elazığ'da düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde bir düğün salonunda meydana geldi. Bina içerisindeki elektrik trafosunun patlaması sonucunda düğün salonu Duman altında kaldı. Salondakiler itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, dumandan etkilenen gelin ve damadın olduğu 14 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen 14 kişi kentteki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün yaptığı açıklamada, "Bugün saat 19.55 civarında salonların bulunduğu yerde trafoda bir patlama olduğunu ama yangın olmadığını bize ihbar ettiler. Biz de Abdullapaşa Mahallesi’ndeki ekiplerimizi 4 dakika içerisinde olay yerine intikal ettirdik. Merkezden 3 ekip daha çıkardık, arkadaşlarımız olay yerine vardığında bize bilgi vermeye başladı. Bir yanma olayı yok ama patlama esnasında oluşan duman vatandaşları rahatsız ediyor. Vatandaşlar psikolojikmen etkilenmişler. Biz olay yerine sağlık ekiplerini sevk ettik ve 20’ye yakın vatandaşımızı tahliye ettik. Bir kısmının tansiyonları yükselmişti onları ambulansa tedavileri için yerleştirdik" dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 22:38
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