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Elazığ'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Adliyeye sevk edildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:48
Elazığ'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının ardından söz konusu 7 şüpheli Adliye'ye sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:48
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