Elazığ'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
Elazığ'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Adliyeye sevk edildi.05 Şubat 2018 Pazartesi 12:48
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının ardından söz konusu 7 şüpheli Adliye'ye sevk edildi.
YORUM YAZ