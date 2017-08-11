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Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:49
Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen çok sayıda şüpheliyi tespitetti. Bunun üzerine, il merkezinden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 11:49
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Elazığ
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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