Elazığ’da "Darbeyi Susturan Salalar" programı

Kent Konseyi tarafından, ‘Darbeyi Susturan Salalar’ programıKültür Park Mamurat’ül Aziz salonunda yapıldı. Program, şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya’nın dua etmesiyle başladı.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ’’ 15 Temmuz 2016 tarihinde sabah uyandığımızda, öğlen camilerde ezan okuduğumuzda akşam namazını kıldığımızda olan bitenden habersizdik. O gün akşam ve yatsı ezanını okuyan hocalarımız gece okudukları sala kadar belki ömürlerinde hiç heyecanlanmamışlardır. O gece hain bir kalkışmaya karşı tanklara, toplara, yukarıdan yağan mermilere karşı minarelerde yükselen sala sesleri ezan sesleri her bir frekansı ebabil kuşlarının atmış olduğu bir darbeye benziyordu. Belki hocalarımız sala okurken bunun farkında değildi. Minareden okumak kolay ancak bilesiniz ki o sala sesinin ulaştığı her noktada vatanını, milletini, bayrağını seven, davasına ve inancına inanan insanlara cesaret ve azim verdi. Bu vatan hainlerinin millete düşman olanların, kardeşi kardeşe vurdurmak isteyenlerin kalbinde ise bir korku meydana getirmişti” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’da olduğunu dile getiren Yanılmaz, “Ankara’da her an gökten yağan bombanın nereye düşeceği belli değildi. Beştepe’de ki Cumhurbaşkanlığı külliyesine yukarıdan bombalar yağdırılırken oraya doğru yürüyen insanların hiç biri geri adım atmıyordu. O gün o hainlerin, kardeş ve vatan düşmanlarının girişimleri kolay önlenmedi. O gün 249 fidanımızı şehit verdik. Onların her biri bu vatan ve millet uğruna ben şehit olayım benden sonrakiler bağımsız bir ülkede yaşasınlar diyerek şehit oldu. Her şehit, şehit olacağını bilir her şehit şahadete doğru yürürken helalliğini isteyerek yürür” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimini birinci yıldönümünde olunduğunu anımsatan Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, “Bu millet 15 Temmuz’da emperyalist hainlere geçit vermedi. 15 Temmuz bir darbe girişiminden ziyade bir işgal hareketi vatanı ele geçirmek olarak nitelendirilebilir. Kendisini dini bir küspeye büründürüp zavallı insanlarımızı kullanan, onların duygularını sömürüp terörizm eden bir haşhaşi yapılanmanın devletin bütün kurumlardan silinip atılması temizlenmesi ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması hepimizin ortak paydasıdır” diye kaydetti.

İzzetpaşa Camii müezzini Fevzi Karaman tarafından Sala okunmasıyla sona eren programa Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, İzmir’de şehit düşen Fethi Sekin’in Babası Mehmet Zeki Sekin ve STK Temsilcileri katıldı.