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Elazığ'da çatışma

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

27 Haziran 2017 Salı 17:10
Elazığ'da çatışma

Karakoçan ilçesinde devam eden operasyonda bir terörist öldürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda arazi taraması esnasında bir teröristin ölü olarak silahıyla ele geçirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:10
  1. elazığ çatışma
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