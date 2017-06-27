Elazığ'da çatışma
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.27 Haziran 2017 Salı 17:10
Karakoçan ilçesinde devam eden operasyonda bir terörist öldürüldü.
Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonda arazi taraması esnasında bir teröristin ölü olarak silahıyla ele geçirildiği belirtildi.