Elazığ’da 6 kilogram esrar ele geçirildi
Elazığ’da polis köpeği ’Şimşek’le yapılan aramada bir araç içerisinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.05 Şubat 2018 Pazartesi 11:07
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Diyarbakır yolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği Şimşek’le arama yapıldı. Yapılan arama sonucu araç iç ve bagaj kısımlarına gizlenmiş vaziyette 6 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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