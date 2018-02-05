Elazığ’da 6 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Diyarbakır yolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği Şimşek’le arama yapıldı. Yapılan arama sonucu araç iç ve bagaj kısımlarına gizlenmiş vaziyette 6 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.