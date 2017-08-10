Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında uygulama yaptı. Elazığ-Malatya yol güzergahında yapılan uygulamada bir turizm şirketine ait yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada Narkotik köpeği bir yolcuya ve koltukların üst kısmındaki el bagajına tepki verdi.Şüpheli şahsın üzerinde 4 kilo 84 gram toz ile el bagajında poşet içerisinde 766 gram kubar esrar olmak üzere toplam 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.