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Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Elazığ’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:47
Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında uygulama yaptı. Elazığ-Malatya yol güzergahında yapılan uygulamada bir turizm şirketine ait yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada Narkotik köpeği bir yolcuya ve koltukların üst kısmındaki el bagajına tepki verdi.Şüpheli şahsın üzerinde 4 kilo 84 gram toz ile el bagajında poşet içerisinde 766 gram kubar esrar olmak üzere toplam 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:47
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Narkotik
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