Elazığ’da 3 bin 125 kök Hint keneviri ve 75 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada Arıcak ilçesi Siya Deresi mevkisinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 125 kök Hint keneviri ile 75 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.