Elazığ’da 20 motosiklet trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eşzamanlı olarak başlatılan motosikletlere yönelik uygulama, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafındanil ve ilçelerde gerçekleştirildi. 32 ekipten oluşan 134 polisin katılımıyla 17 noktada yapılan uygulamada 207 motosiklet kontrol edildi.

Uygulama kapsamında çeşitli konulardan 20 motosiklet trafikten men edilerek toplam 18 bin 325 lira Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. 1 motosikletin de çalıntı olduğu tespit edilerek gerekli tahkikata başlatılırken, yoklama kaçağı suçundan aranan 1 kişi hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.