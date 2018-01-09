Elazığ’da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, merkeze bağlı İcadiye mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanırken, 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.