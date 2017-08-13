Elazığ'da 2 bin 800 yıllık tarihi surlar ayağa kaldırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan 6 milyon liralık ödenekle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, Harput Kalesi'nin zamanla yıkılan ve tahrip olan surları yeniden inşa ediliyor.

Kale, Urartulardan sonra Part, Roma, Sasani, Bizans, Abbasi, Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmesi dolayısıyla bu kültürlere ait izleri taşıyor.

Harput Kalesi, Artuklu sarayı kalıntıları ile milattan sonra 4. yüzyılda inşa edilen Meryem Ana Kilisesi ile çok sayıda tarihi yapıyı da bünyesinde barındırıyor.

'KALE İHTİŞAMINI GÖZLER ÖNÜNE SERECEK''

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harput ve kalesinin, barındırdığı tarihle sadece Elazığ'ın değil ülkenin önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Milattan önce 8. yüzyılda inşa edilen kalenin zamanla tahrip olduğunu anlatan Demirbağ, ''Bizim için önemli ve turizme kazandırılması gereken bir merkez. Kalemizin güney surlarında önemli bir restorasyon çalışması yapıyoruz.'' dedi.

Demirbağ, surların restorasyonuna yaklaşık 5 ay önce 80 kişilik ekiple başlandığını, çalışmaların 2018 başında tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Surların bir bölümünün daha önce restore edildiğini, kalan bin 500 metrekarelik alanda çalışmanın tamamlanmasıyla kalenin ayağa kaldırılacağını dile getiren Demirbağ, "Burası, Artuklular ve Osmanlı döneminden kalma önemli izler taşıyan bir medeniyet abidesi adeta. Eski fotoğraflarda, kalenin çok ihtişamlı bir yapı olduğunu görüyoruz. Amacımız kalemizin yeniden tarihteki o ihtişamlı yapısına kavuşmasıdır." dedi.

ZİYARETÇİLERE 'ZAMANDA YOLCULUK HİSSİ' VERECEK

Demirbağ, kalenin hem kültürel anlamda hem de turizm açısından eşsiz yapılardan biri olduğunu vurguladı.

Restorasyon çalışmalarının yanı sıra bölgede kazıların sürdüğünü belirten Demirbağ, çalışmaların sona ermesiyle kalenin ziyaretçilerine "yüzyıllar öncesinde seyahat ediyormuş" hissi vereceğini söyledi.

Demirbağ, "Mümkün olduğunca bu bölgedeki eski surlardan kalmış taşları yeniden yerleştirerek, gerektiğinde dışarıdan malzeme takviyesi yaparak, aslına uygun şekilde restorasyon gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.