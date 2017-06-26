Elazığ Valiliğinden açıklama

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Karakoçan ilçesi ile Bingöl Kiğı ilçesi arasında kalan kırsal kesimde yürütülen terör operasyonunda bir askerimiz şehit olurken, bir askerimiz de yaralanmıştır. Şehidimizin ailesine başsağlığı ve metanet diler, yaralı askerimize de yüce Mevla’dan acil şifalar dileriz" denildi.