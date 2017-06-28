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Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:48
Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Diyarbakır ve İstanbul’da çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 3 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şüpheli tespit edildi. Polis tespit edilen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Elazığ’da 6, İstanbul’da 1 ve Diyarbakır’da 2 olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:48
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Diyarbakır
  4. Elazığ
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Narkotik
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