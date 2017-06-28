Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Diyarbakır ve İstanbul’da çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 3 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şüpheli tespit edildi. Polis tespit edilen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Elazığ’da 6, İstanbul’da 1 ve Diyarbakır’da 2 olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.