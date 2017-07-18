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Elazığ merkezli 3 ilde operasyon: 10 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

18 Temmuz 2017 Salı 11:48
Elazığ merkezli 3 ilde operasyon: 10 gözaltı

 Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında açığa alınan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen askeri  personel, memur, sağlık çalışanı ve esnafın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında  yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  Elazığ, İzmir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli  yakalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü Elazığ'a getirilen şüphelilerin emniyetteki  işlemleri sürüyor.


 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:48
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