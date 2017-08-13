Elazığ karayolunda tehlikeli yolculuk

'Protokol yolu' olarak kullanılan ve güvenlik önlemlerinin sıkı olduğu Diyarbakır-Elazığ karayolunda sabahın erken saatlerinde kasasında ev eşyalarının yüklü olduğu kamyonete iki işçinin eşyaların üzerine oturararak yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu. Hızla giden kamyonette can güvenliği alınmaması bazı sürücülerin şaşkın bakışlarına sebep oldu. İki işçinin eşyalara tutunarak yaptığı tehlikeli yolculakta kamyonet, kısa süre sonra karayolundan çıkarak ara sokağa girerek gözden kayboldu.