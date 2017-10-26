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Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı FETÖ'den açığa alındı.

26 Ekim 2017 Perşembe 22:34
Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında açığa alındı.

Abdullah Özadalı kimdir?

Abdullah Özadalı 1983 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. İlkokulu Adıyaman’da, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversite tahsilini; 2001 yılında kazandığı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme Bölümünden 2006 yılında mezun olarak tamamladı. 2008 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda Bakanlık İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılında açılan Kaymakamlık Sınavını kazanarak, Adıyaman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesi ile Eskişehir İl Özel İdaresi’nde teftiş stajında bulundu. Aydın’ın Germencik ilçesinde kaymakam refikliğini görevinde bulundu. Bilecik’in Yenipazar ilçesi, Çankırı’nın Orta ilçesi ve Nevşehir’in Gülşehir ilçelerinde kaymakam vekilliğinde görev yaptı. 2012-2013 yılları arasında Kapadokya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, 2013-2016 tarihlerinde Hafik Kaymakamı görevlerini ifa etti.

Dil eğitimi almak ve Amerika Birleşik Devletleri’nin idari yapısını tanımak amacıyla bir yıl süreyle Maryland Eyaleti University Maryland ve Baltimore County’de bulundu. Bu süre içerisinde Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nde dışişleri stajını tamamladı. Bu staj kapsamında Birleşmiş Milletler’de yapılan çeşitli toplantılara katıldı. “İç Güvenlik Sektörünün Gözetimi ve Denetimi” konusunda çalışmalar yaparak, bu alanda Kaymakamlık Tezi hazırladı. Evli ve bir kız babasıdır.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 22:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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