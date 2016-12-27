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El yazması Kur'an-ı Kerim'e özel kağıt

Hattat Hüseyin Kutlu tarafından hat sanatıyla özel olarak yazılmasına başlanan Kur'an-ı Kerim'in kağıdı, Yalova'da üretiliyor. Tamamının bitmesi 2-3 yıl sürecek. İlk nüshasının da önümüzdeki yıl sonuna bitmesi öngörülüyor. Dünyanın önemli kutsal kitap çalışmaları arasında yerini alacak.

El yazması Kur'an-ı Kerim'e özel kağıt
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:48
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İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'ndeki atölyede ağaç dallarından geleneksel "aharlama" ve "mühreleme" yöntemleriyle üretilen Kur'an-ı Kerim kağıdının yapımında, Nil Nehri'nden su, Medine'den gül, Mekke'den hurma dalları, Kudüs'ten Mescidi Aksa'dan zeytin dalları ve Kerbela'dan toprak gibi manevi değeri olan 21 yerden getirilen malzemeler kullanılıyor.

Müzenin sorumlusu ve sanat tarihçisi Aytekin Vural, yaptığı açıklamada, 2013 yılının mayıs ayında kurulan müzenin yola çıkarken en büyük hedefinin kağıt üretmek olduğunu söyledi.

Vural, geleneksel yöntemlerle kağıt üretmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Amaç, esaslı bir şekilde geleneksel Türk kağıt sanatlarını, Osmanlı kağıdını, Yalova kağıdını tekrar üretmekti. Şu an uzun çalışmalar sonucu bu hedefe ulaşmış bulunmaktayız. Ülkemizde, hat, minyatür, ebru, kaat'ı ve tezhip gibi sanatların da çok ileri boyutlarda gelişmeler ve çalışmalar devam etmekte" diye konuştu.

Mescid-i Aksa'dan zeytin dalları getirildi

Hattat Hüseyin Kutlu'nun yazdığı Kur'an-ı Kerim'in kağıtlarını büyük bir emek sarf ederek ürettiklerini anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Cildinden tutun, dikişlerine, kullanılan mürekkebin is mürekkebi olma şartına kadar tamamen muhteşem, doğal, Osmanlı ürünü olan bir çalışma olacak. Elle yazılacak. Tezhipleri elle yapılacak. Bazı sürprizleri de eserin galasına bırakıyoruz ama kitabın kağıdında Medine'den güller, Mekke'den gelen hurma dalları, Ahmet Yesevi türbesinden getirilen ağaç dalları Murat Hüdavendigar'ın şehit düştüğü yerden Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kabrinden getirilen otlar, Kerbela toprağı kullanıldı. 21 tane bu şekilde manevi değeri olan yerlerden kağıt üretiminde kullanılan malzemeler getirildi. Eyüp Sultan'dan ağaç dalları getirildi. Pamuk, keten konuldu bunun içerisine. Yine Erzurum'dan Alvarlı Efe Hazretleri kabrinden getirilen bitkiler kullanıldı. Kudüs'ten Mescidi Aksa'dan zeytin dalları getirildi. Kağıt üretiminde su çok önemli suyu da Nil nehrinden getirdik. Bu yönden manevi değeri yüksek bir kitap oluşturduk. Müthiş bir çalışma. Geceli gündüzlü çalışmanın karşılığını aldık."

El yazması tek orijinal olacak

Eserden el yazması olarak bir adet orijinal yazılacağını belirten Vural, "Bin adet de aynısının baskısı yapılacak. Ülkemizin önemli kütüphanelerinde de yerini alacak. Tamamının bitmesi 2-3 yıl sürecek. İlk nüshasının da önümüzdeki yıl sonuna bitmesi öngörülüyor. Dünyanın önemli kutsal kitap çalışmaları arasında yerini alacaktır" dedi.

 
EtiketlerErzurumMekkeEyüp SultanYalovaKudüs
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