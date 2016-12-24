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El titremesinin nedenleri nelerdir?

Titreme, kasların kasılması sonucu meydana gelen bir hareket bozukluğudur.

El titremesinin nedenleri nelerdir?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 15:20
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Titreme nedir?

Titreme, kasların kasılması sonucu meydana gelen bir hareket bozukluğudur.

El titremesinin nedenleri nelerdir?

- Hipertiroidi (Tiroid bezinin aşırı salgılanması)

- Stres

- Adrenalin salgılanması

- Korkmak

- Kafein tüketimi

- Alkol

- Bazı ilaçlar

- Genetik sorunlar

- Kan şekeri düşüklüğü (Hipoglisemi)

- Parkinson hastalığı

- Yaşın ilerlemesi

El titremesinin çeşitleri nelerdir?

Normal el titremesi

İnsanlar dinlenme halindeyken el titremesi yaşayabilir. Bu duruma tıp dilinde tonus denilmektedir.

Yorgunluk durumunda el titremesi

Bu tür el titremeleri genellikle dinlenmeyle yok olmaktadır.

Sosyal fobiye bağlı olarak gelişen el titremesi

Bu titreme toplum içinde ne yapacağını bilememe ve aşırı kaygı durumundan kaynaklanmaktadır. Sorunun çözümü için psikiyatri uzmanına gitmek gerekebilir.

Beyin ve aşırı beyin aktivitelerinde el titremesi

Beyinin bir işe aşırı odaklanması sonucunda el titremeleri görülebilir. Öte yandan genellikle önemsenmeyen bu titremeler ciddi sağlık sorunlarının habericisi olabilmektedir. 

Psikolojik nedenlere bağlı olan el titremeleri

Psikolojik sorunlardan kaynaklanan bu tür titremeler aniden başlamaktadır. 

Kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişen el titremesi

Bazı ilaçlar kas ve sinir sistemini etkileyerek el tiremelerine yol açabilir.

Şeker hastalığına bağlı olarak gelişen el titremeleri

Şeker hatalığının en önemli belirtilerinden birisi el titremesidir.

El titremesi nasıl tedavi edilir?

El titremesinin tedavisinde genellikle ilaçlar kullanılır. Bunun yeterli olmadığı durumlarda ise cerrahi müdahalelere ve egzersizlere başvurulabilir.

El titremesi nasıl önlenir?

- Stresten uzak durun

- Ağır olan bilezik, saat, yüzük gibi aksesuarlar takılmalı

- Düzenli uyku uyunmalı

- Çay, kahve, kola, meşrubat, çikolata, enerji içeceği gibi kafein içeren maddelerden uzak durulmalı

 

 
EtiketlerTitreme nedir?El titremesinin nedenleri nelerdir?El titremesinin çeşitleri nelerdir?El titremesi nasıl tedavi edilir?El titremesi nasıl önlenir?
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