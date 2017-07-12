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el-Rashidi: 2025 yılına kadar dünyada 20'ye yakın rafineri kapanabilir

Kuveyt Petrolleri (KPI) Başkanı Bakheet el-Rashidi, dünya genelinde bazı rafinerilerin kapanacağını, bazılarının ise üretimini düşüreceğini belirterek, "2025 yılına kadar dünyada 20'ye yakın rafineri kapanabilir. Bunların üretim kapasitesi ise günlük 6,5 milyon varil olarak öngörülüyor." dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:56
el-Rashidi: 2025 yılına kadar dünyada 20'ye yakın rafineri kapanabilir

Rashidi, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada, son dönemde petrol fiyatlarındaki gerilemenin rafinerilerdeki çalışanları ve yatırımcıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Petrol piyasasının artık toparlanması gerektiğini dile getiren Rashidi, 2015 ve 2016'da küresel petrol talebinin günlük 1,6 milyon varil arttığını vurguladı.

Rashidi, bu talep artışında en önemli etkenin Ortadoğu, Çin ve Hindistan'daki büyüme hızı olduğunu ifade etti.

Bütün bu gelişmeler ışığında rafineri endüstrisinde yeni projelerin devam edeceğini belirten Rashidi, şöyle devam etti:

VARİL PETROLDE ASYA LİDERLİĞİ

"Asya'dan Ortadoğu ve Avrupa'ya yeni rafineriler inşa edilmeye devam edecek. 2040'a kadar yaklaşık 110 milyon varil günlük üretime ulaşılacak. Bu artışta en büyük pay sahibi günlük 9 milyon varille Asya olacak. Ortadoğu'da ise günlük 3,3 milyon varil artış yaşanacak. Avrupa'da ve başka OECD ülkelerinde ve Asya Pasifik'te bazı rafineriler kapanacak, bazıları üretimini azaltacak. 2025 yılına kadar dünyada 20'ye yakın rafineri kapanabilir. Bunların üretim kapasitesi ise günlük 6,5 milyon varil olarak öngörülüyor."

Rashidi, petrolde artan talebin yeni teknolojilerle rafinerileri tamamen değiştireceğini belirterek, bu durumun yüksek kaliteli ürün üretimini destekleyeceğini söyledi.

Piyasaların liberalleşmesiyle petrol fiyatlarında değişiklik yaşanacağını bildiren Rashidi, "Kuveyt'in, 2030-2040'da ham petrol üretimini yaklaşık 3 milyondan 4 milyona çıkaracağı düşünülüyor. Kuveyt'in rafineri üretim kapasitesini artırması, gelecek 3 yılda ham petrol üretimini de artacak. Kuveyt'in dışında Vietnam, Umman, Endonezya ve Filipinler'de de yeni rafineriler kurulacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:56
  1. 22. Dünya Petrol Kongresi
  2. enerji
  3. Kuveyt petrolleri (KPI) Başkanı Bakheet el-Rashidi
  4. petrol
  5. rafineri
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