Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

El Nuri Camisi’ndeki yıkım havadan görüntülendi

Terör örgütü DEAŞ’ın geçtiğimiz hafta havaya uçurduğu El Nuri Camisi ve çevresindeki yıkım havadan görüntülendi.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:40
El Nuri Camisi’ndeki yıkım havadan görüntülendi

Örgüt lideri Ebubekir Bağdadi’nin “hilafet ilan ettiği”caminin havaya uçurulmasının ardından meydana gelen yıkım havadan görüntülendi.İnsansız hava aracı işle çekilen görüntülerde, caminin bulunduğu noktada ve çevresinde büyük bir yıkımın meydana geldiği görülüyor. Bölgenin enkaza döndüğü anlaşılan görüntülerde, çatışma ve operasyonların ardından bölgedeki bina ve araçların kullanılamaz hale geldiği anlaşılıyor. Terörle mücadele kuvvetleri, El Nuri Camisinin çevresindeki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivilleri güvenli bölgelere nakletti.

Öte yandan, Irak ordusu, bugün terör örgütü DAEŞ lideri Bağdadi’nin sözde halifelik ilan ettiği ve Musul’un simgelerinden biri olan El Nuri Camisi ve çevresinin DEAŞ’tan temizlendiğini duyurdu.

Musul’daki Ulu Cami olarak da bilinen El Nuri Camii ve eğik minaresi geçtiğimiz haftalarda DEAŞ militanları tarafından havaya uçurulmuştu. Patlamalar, Musul’un Eski Şehir bölgesinde ilerleyen Iraklı terörle mücadele birimlerinin camiye 50 metre kadar yaklaştığı sırada gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

DEAŞ için sembolik öneme sahip olan El Nuri Camisi, Bağdadi’nin 2014 yılında “hilafet ilan ettiği” camiydi. Bağdadi’nin DEAŞ lideri olarak ilk ve son görüntüsü El Nuri Camisinde gerçekleştirdiği konuşma esnasında kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:40
  1. Irak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Bu durum ibretliktir
    1. Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Bu..
    2. Galatasaray yeni transferini resmen..
    3. Tüneller nasıl yapılıyor?
    4. Öldürülen yılanın karnından çıktı!
    5. Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
    6. EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
    7. Devlet Bahçeli kararını verdi!
    8. Dehşet! Elinde falçatayla kanlar..
    9. Suikast sonrası Malezya'dan Kuzey Kore..
    10. TEM'de korku dolu anlar!
    11. İstanbul’da termometreler 39 dereceyi..
    12. Başbakan Yardımcısı Kaynak: İnsanı..
    13. ‘Pezevenk’e değil ifşa edene ceza!
    14. El Nuri Camisi’ndeki yıkım havadan..
    15. Tırdaki saman balyaları alev aldı
    16. Şehit polis aynı zamanda 15 Temmuz..
    17. Galatasaray Maicon’u duyurdu
    18. Almanya'dan flaş Erdoğan açıklaması
    19. Elektriğe 3 ay zam yok
    20. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...