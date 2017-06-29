El Nuri Camisi’ndeki yıkım havadan görüntülendi

Örgüt lideri Ebubekir Bağdadi’nin “hilafet ilan ettiği”caminin havaya uçurulmasının ardından meydana gelen yıkım havadan görüntülendi.İnsansız hava aracı işle çekilen görüntülerde, caminin bulunduğu noktada ve çevresinde büyük bir yıkımın meydana geldiği görülüyor. Bölgenin enkaza döndüğü anlaşılan görüntülerde, çatışma ve operasyonların ardından bölgedeki bina ve araçların kullanılamaz hale geldiği anlaşılıyor. Terörle mücadele kuvvetleri, El Nuri Camisinin çevresindeki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivilleri güvenli bölgelere nakletti.

Öte yandan, Irak ordusu, bugün terör örgütü DAEŞ lideri Bağdadi’nin sözde halifelik ilan ettiği ve Musul’un simgelerinden biri olan El Nuri Camisi ve çevresinin DEAŞ’tan temizlendiğini duyurdu.

Musul’daki Ulu Cami olarak da bilinen El Nuri Camii ve eğik minaresi geçtiğimiz haftalarda DEAŞ militanları tarafından havaya uçurulmuştu. Patlamalar, Musul’un Eski Şehir bölgesinde ilerleyen Iraklı terörle mücadele birimlerinin camiye 50 metre kadar yaklaştığı sırada gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

DEAŞ için sembolik öneme sahip olan El Nuri Camisi, Bağdadi’nin 2014 yılında “hilafet ilan ettiği” camiydi. Bağdadi’nin DEAŞ lideri olarak ilk ve son görüntüsü El Nuri Camisinde gerçekleştirdiği konuşma esnasında kaydedilmişti.