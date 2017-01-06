El konulan 15 milyon dolar hakkında flaş karar!

İstanbul'daki havalimanlarında son 2 ayda bavullarda ele geçirilen yüklü miktarda paraya ilişkin soruşturmada, "FETÖ ile bağlantılı veya terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili bir bulgu saptanamadığı" gerekçesiyle sahiplerine iade kararı verildi. Emanette tutulan toplam 15 milyon 224 bin 528 dolar sahiplerine iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüpheli tarafından bavul içerisinde getirilen toplam 8 milyon 750 bin 692 dolar ve şüphelilerden A.U.'ya ait olduğu anlaşılan 19 bin 600 dolara el konulduğu anlatıldı. Şüphelilerin soruşturma sonucunda terör bağlantıları konusunda yeterli kanıtın toplanamadığı, şüpheliler ve ilgili bulundukları şirketler hakkında Maliye Bakanlığı MASAK tarafından da araştırma istendiği belirtildi.

FETÖ/PDY BULGUSU YOK

Araştırmada şüphelilerin bizzat FETÖ/ PDY örgütü ile ilgili bir bulgunun rastlanmadığı, terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili bir bulgunun yer almadığı tespit edildi. İnceleme yapılan 11 gerçek ve tüzel kişinin mali hareketlerinde FETÖ ile alakalı bazı firmalar ile 2013-2015 yılları arasında mal ve hizmet alım-satımı karşılığında düşük miktarda para transferlerinin olduğu belirlendi.

KARARIN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Savcılığın el koyma kararının kaldırılmasına ilişkin talep yazısında, "Terör örgütleri ile bizzat ilintisi bulunmayan ve Türkiye'de genellikle bavul ticareti şeklinde yapılan para transferlerinin 6736 sayılı kanunun 7. maddesi gereği vergi incelemesi ve soruşturması yapılamayacağına dair hükmü göz önüne alınarak ve daha sonra giderilmesi mümkün olmayan zararların oluşmasını önlemek amacıyla el koyma kararının kaldırılması" talep edildi.

MAHKEME İADESİNE KARAR VERDİ

Talebi değerlendiren İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği de, 3 Ocak'ta savcılığın talebini kabul etti. 18 Kasım tarihli el koyma kararının kaldırılmasıyla, bu paraların bulunduğu emanet savcılığı da dün toplam 8 milyon 770 bin 191 doları sahiplerine teslim etti. Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta el konulmasına karar verilen Kırgızistan'dan gelen 2 şüphelinin 4 valizinden çıkan ve Laleli'de bir diğer şüpheliye getirilen toplam 6 milyon 454 bin 337 doların da 26 Aralık'ta sahiplerine iade edildiği belirtildi.