El Kaide örgütünden Mescid-i Aksa açıklaması

El Kaide'nin Arap Yarımadası ve Batı Afrika kolları, Kudüs'te yaşanan gerginliğin ardından ortak bir açıklama yaptı. İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'ya girişe metal dedektörler yerleştirmesinin ardından Filistinliler durumu protesto etmiş, İsrail polisinin gösterilere yaptığı müdahaleler sonucu yüzlerce kişi yaralanmıştı.



Örgütün medya kanalları tarafınan paylaşılan açıklamada, "Filistinli halkımızın üstündeki Siyonist zulüm ve saldırganlık, her geçen gün daha bir şiddet ve genişlik kazanarak devam etmektedir." denildi.



İlim adamlarının inisiyatif almaya davet edildiği açıklamada, İsrail güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olan Filistinliler için "Açlık grevi, bıçak intifadası ve araçla ezme girişimi gibi eylemlerinizi, her türlü cihat ve cenginizi Allah bereketlendirsin." denildi.



Örgüt, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in "Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır." hadisine atıfta bulunarak, "Rasulullah’ın vaadine kesin bir şekilde inandığımız gibi onun verdiği haberlerin tahakkuku doğrultusunda çalışmaktayız." tehdidini yöneltti.

Mepa News