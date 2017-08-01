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El Kaide liderinin kardeşi Zevahiri beraat etti

Kamuoyunda 'Zevahiri Hücresi' olarak bilinen davada yargılanan El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri'nin kardeşinin beraati onaylandı.

01 Ağustos 2017 Salı 18:48
El Kaide liderinin kardeşi Zevahiri beraat etti

“Zevahiri Hücresi” olarak bilinen davada yargılanan El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri’nin kardeşi Muhammed ez Zevahiri’nin beraati, Mısır Yargıtayı tarafından onaylandı.

Muhammed ez Zevahiri ile birlikte 15 kişiye daha beraat kararı verilen davada 39 sanık hakkında 1 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası onaylanırken 10 sanığın idam cezası müebbet hapse çevrildi.

Yargı kaynakları, verilen hükmün nihai olduğuna dikkat çekerek beraat kararı verilen sanıklara aynı davadan tekrardan suçlamalar yöneltildiği takdirde dikkate alınmayacağını kaydetti.

Kahire Ceza Mahkemesi, 15 Ekim 2015'te, yargılanan 10 sanığın idam edilmesine, 39 sanığın 1 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına, aralarında Zevahiri'nin de olduğu 16 sanığın beraatine, ölen 3 sanık hakkında davanın düşürülmesine karar vermişti. 

Kahire Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar Kasım 2015'te temyize götürülmüştü.

Muhammed ez Zevahiri’nin 57 kişi ile birlikte Mısır’ın 5. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrilmesinden sonra tutuklandığı biliniyor. Sanıklar, kanun dışı cemaat kurmak, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurmak, ülke dışında askeri eğitimlere katılmakla suçlanıyordu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:48
  1. Zevahiri
  2. Zevahiri Hücresi
  • AbdullahAbdullah28 dk önce
    Yahu assanıza şu adamı. Teröristler neden hapisten bu kadar kolay çıkıyor?
Bugünkü Akit

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