El kaide liderinden Bağdadi'ye sert yanıt!

Timetürk'ten Abdulvahap Yıldırım'ın haberine göre; ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu'nun aktardığına göre, El Kaide lideri Eymen el Zevahiri, ‘Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyeceklerini' belirten bir ses kaydı yayınlayarak DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi hedef aldı.

‘Şeriata göre hristiyanların mahremiyetini koruyacağımı söyledim' DAEŞ'in El Kaide aleyhine ‘namussuz' bir propaganda yaptığını savunan 65 yaşındaki Zevahiri, kendilerine yöneltilen ‘Şiilere saldırmadıkları' ve ‘Hristiyanlarla işbirliği yapmaya hazır oldukları' iddialarını yalanladı.

“Yalancılar, yalanlarında ısrar ediyor” diyen Zevahiri, ‘gelecekte kurulacak İslam halifeliğinin yönetiminde Hristiyanların da yer alacağını' söylediği ‘suçlamalarını' reddetti. Zevahiri, “Söylediğim şuydu: Onlar tarım, ticaret, para gibi konularda bu topraklardaki ortaklarımız ve biz Şeriat kurallarımıza göre onların mahremiyetlerini koruyacağız” ifadelerini kullandı.



‘Pazar yeri, cami, ve Şii ibadethanelerini bombalamalarını anlattım' Şiilere saldırılmaması için çağrı yaptığı iddialarını da reddeden Zevahiri, ‘sivillere yönelik rastgele saldırılar yerine Şiilerin ağırlıkta olduğu Irak güçlerine saldırı düzenlenmesi gerektiğini' söylediğini belirtti.

“Onlara pazar yerlerini, Şii camileri ile hüseynileri (aşura merasimlerinin yapıldığı mekanlar) ve camileri bombalamamalarını, askerler ve güvenlik güçlerine ile Şii militanlara odaklanmalarını defalarca söyledim” diyen Zevahiri, Bağdadi'nin yönelttiği ‘El Kaide'nin Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi desteklediği' iddiasını da yalanladı.