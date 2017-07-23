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El Kaide: Birbirinize kılıç çekmeyin

Suriye'de Tahriru'ş Şam ile Ahraru'ş Şam arasında yaşanan gerginliğe ilişkin El Kaide'nin merkez yapılanmasından bir açıklama geldi.

23 Temmuz 2017 Pazar 17:50
El Kaide: Birbirinize kılıç çekmeyin

El Kaide merkez yapılanması, Suriye'de muhalif gruplar arasındaki çatışmaya ilişkin bir açıklama yayınladı. "Müslüman kanının kutsiyeti hakkında ümmete ve mücahitlere nasihat" başlığını taşıyan açıklamada muhalif gruplara itidal çağrısı yapıldı.

Dine uygun bir gerekçe olmadan insan öldürmenin yasaklandığının ifade edildiği açıklamada, farklı gruplara mensubiyetin kin ve öfkeye zemin hazırlamaması gerektiği belirtildi

El Kaide merkezi açıklamanın sonunda, Suriye'de muhalif gruplar arasında bir birliğin oluşması temennisinde bulundu 

mepanevs

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:50
  1. el kaide
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