El Kaide: 52 darbeci askeri öldürdük

Mısır'da 50'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı Ensaru'l İslam isimli grup üstlendi. Grubun lideri olan eski Özel Kuvvetler subayı El Kaide bağlantısı ile biliniyor.

Mısır'ın Giza şehrinde, 21 Ekim günü, operasyona gittiği açıklanan ordu konvoyunun pusuya düşürülmesi sonucu 52 asker hayatını kaybetmişti. Ensaru'l İslam isimli grup konu hakkında yayınladığı açıklamayla kuruluşunu ilan ederek saldırıyı üstlendi.

Gruptan yapılan açıklamada, "İşte Kahire sınırında bulunan Bahriyye vahalarındaki 'Kara Sığınak' operasyonunu düzenledik. Cihadımıza bu operasyon ile başladık ve Allah'ın havli ve kuvveti ile düşmana karşı zafer kazandık." ifadelerine yer verildi.

Mısırlı güvenlik kaynakları saldırıdan gruba liderlik eden, eski Özel Kuvvetler Subayı İmaduddin Abdulhamid'i sorumlu tutarken Ensaru'l İslam iddiayı doğruladı. Açıklamada, Mısır ordusunun bölgeye düzenlediği operasyon sırasında Mısırlı eski subayın öldürüldüğü bildirildi.

'ORDUYU PUSUYA DÜŞÜRDÜK'

Ensaru'l İslam isimli gruptan yapılan açıklamada 52 Mısır güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Grubun lideri İmamuddin Abdulhamit'in Mısır ordusunun düzenlediği operasyonda öldürüldüğü belirtilirken çatışmalar sırasında da gruptan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca bazı askerlerin esir alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldıkları ifade edildi.

"3 zırhlı ve 5 box tipi araçtan oluşan düşman hamlesi karşısında sayımızın ve ekipmanlarimizin eksikliğine ragmen, Allah ayaklarımızı sabit kıldı. Hızlı bir şekilde bölgeye yayıldık ve sağlam tuzaklarla pusular kurduk.Çatışma bir düşman zırhlısının RPG roketi ile vurulmasıyla başladı.Sonra onları kurşun yağmuruna tuttuk ki araçların altına saklanmaktan başka çareleri kalmadı. Helikopter desteği isteyip zırhlıları ve araçları bırakıp yaralılar ve ölülerle geri çekildiler. Bir subayları teslim oldu. Ardından diğerleri de Allah'in izni ile esir düştü. Onları tevbeye davet ettik kabul etmediler biz de Allah'tan onlar için hidayet isteyerek esirleri serbest bıraktık."

GRUBUN LİDERİ ESKİ ÖZEL KUVVETLER SUBAYI

Ensaru'l İslam'ın lideri olduğu ifade edilen İmamuddin Abdulhamit'in Mısır Ordusu Özel Kuvvetler mensubuyken 'radikal görüşleri nedeniyle' görevden alındığı bildirildi.

Abdülhamit'in El Kaide bağlantılı, yine Özel Kuvvetler mensubu olan Hişam Aşmavi ile birlikte görevden alınmasının ardından Sina'daki Ensar Beytu'l Makdis grubuna katıldığı öne sürülüyor. Sina yarımadasında etkili olan Ensar Beytu'l Makdis'in 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'e biat etmesi üzerine gruptan ayrılan ikilinin Libya'ya gitmeden önce ülkede bağımsız saldırılar düzenlediği aktarıldı.

2015 yılında Libya'ya giden Hişam Aşmavi ülkede kurduğu el-Murabitun isimli silahlı grubun lideri olduğunu belirterek El Kaide'ye bağlı olduğunu vurguladı. Mısır'daki saldırıyı üstlenen Ensaru'l İslam'ın Haşmavi'nin grubundan ayrılan İmaduddin Abdulhamit tarafından kurulduğu düşünülüyor.

mepanews