El İttifak-Galatasaray maçının yayını gündem oldu

Galatasaray, ikinci devre öncesinde Suudi Arabistan'ın El İttifak takımı ile bir hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmayı yayınlayan Suudi Arabistan rejisi, bir skandala imza attı. Mücadele görsellerinde Galatasaray'ın eski ve 3 yıldızlı logosunu kullanan reji, gol tekrarlarını verdiği sırada ise sarı kırmızılıların tek golünün tekrarını yayınlamadı.

El İttifak-Galatasaray maçının yayını gündem oldu
Eklenme: 10 Ocak 2017, 08:47
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Galatasaray'ın El İttifak'la oynadığı mücadelenin yayınında Suudi Arabistan rejisinden kaynaklanan hatalar sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan rejisinden kaynaklanan hatada Sarı-Kırmızılı ekibin eski ve 3 yıldızlı logosuna yer verildi. Öte yandan reji, gol tekrarlarını verdiği sırada El İttifak'ın attığı 3 golü yayınlarken Bruma'nın attığı golün tekrarını vermedi.

Galatasaray'ın eski logosunun kullanılması sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çekti. TRT ekranlarında karşılaşmayı anlatan spiker Yalçın Çetin bu nedenle, sık sık hatanın Suudi Arabistan rejisinden kaynaklandığını tekrar etmek zorunda kaldı.





(Yeni Şafak)
 
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