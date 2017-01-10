El İttifak-Galatasaray maçının yayını gündem oldu

Galatasaray'ın El İttifak'la oynadığı mücadelenin yayınında Suudi Arabistan rejisinden kaynaklanan hatalar sosyal medyada gündem oldu.
Suudi Arabistan rejisinden kaynaklanan hatada Sarı-Kırmızılı ekibin eski ve 3 yıldızlı logosuna yer verildi. Öte yandan reji, gol tekrarlarını verdiği sırada El İttifak'ın attığı 3 golü yayınlarken Bruma'nın attığı golün tekrarını vermedi.
Galatasaray'ın eski logosunun kullanılması sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çekti. TRT ekranlarında karşılaşmayı anlatan spiker Yalçın Çetin bu nedenle, sık sık hatanın Suudi Arabistan rejisinden kaynaklandığını tekrar etmek zorunda kaldı.
(Yeni Şafak)