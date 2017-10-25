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El-Halifi, İsviçre'de ifade verdi

Dünya Kupası yayın haklarını alan beIN Sports'un yönetim kurulu başkanı Katarlı El-Halifi, İsviçre'de ifade verdi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:16
El-Halifi, İsviçre'de ifade verdi

İsviçre Federal Savcılığı, Dünya Kupası yayın haklarını alan beIN Sports'un da yönetim kurulu başkanlığını yapan Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi ile yayın haklarını kazanma sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İsviçre Federal Savcılığı Sözcüsü Andre Marty, basına yaptığı açıklamada, görüşmenin uzun sürdüğü, bugün bir karar alınmasının beklenmediği ve soruşturmanın uzun bir süre devam edebileceğini belirtti.

İsviçre'nin başkenti Bern'de yapılan görüşmenin TSİ 10.30'da başladığı, El-Halifi'nin dışarıda bekleyen basın mensuplarını atlatarak içeri girdiği bildirildi.

El-Halifi ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke hakkında FIFA Dünya Kupası yayın haklarını kazanma sürecine rüşvet karıştırmak iddiasıyla 12 Ekim'de soruşturma açılmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:16
  1. FIFA Dünya Kupası
  2. İsviçre Federal Savcılığı
  3. FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke
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