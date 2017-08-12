El freni boşalan otomobil duvardan aşağı uçtu

Olay, Müftü Mahallesi Filtepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddia göre, Ramazan Açıkgöz 67 TM 356 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Bir süre sonra otomobil hareket etmeye başlayarak yaklaşık 50 metre giderek duvardan aşağı düştü. Meydana gelen kazada otomobilde büyük hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma yada can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi. Otomobil sahibi aracını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşarken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.