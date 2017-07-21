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El-Ezher'den Mescid-i Aksa çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Arap ve Müslüman liderlere Mescid-i Aksa'yı İsrail'in ihlallerinden kurtarma çağrısında bulundu.

21 Temmuz 2017 Cuma 02:49
El-Ezher'den Mescid-i Aksa çağrısı

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, "Aksa'da İsrail'in gerginliği tırmandırmasını kaygıyla izliyoruz. İsrail'i dünya Müslümanlarının duygularını kışkırtarak bölgenin istikrarını tehdit ettiği konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkının kararlığına destek vurgusu yapılan açıklamada, Arap ve Müslüman liderler ile uluslararası kuruluşlar, Mescid-i Aksa'yı İsrail'in ihlallerinden kurtarmak için harekete geçmeye çağrıldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 02:49
  1. Mescid-i Aksa'
  2. kudüs
  3. İSRAİL
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