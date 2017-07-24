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El-Eyyam gazetesi yeniden yayına başladı

İngiliz işgali sırasında ülkenin güneyindeki Aden kentinde 1958 tarihinde kurulan Eyyam gazetesi iki yıl sonra yeniden yayıma başladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:39
El-Eyyam gazetesi yeniden yayına başladı

Yemen'in önde gelen günlük gazetelerinden El-Eyyam, yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden yayına başladı.

Eyyam'ın bugün yayınlanan sayısının ilk sayfasındaki haberde, hükümet karşıtı Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının, gazetenin merkezinin bulunduğu Aden kentine girişine işaret ederek, yayınlarının, 2015 Mart'ında patlak veren "haksız ve acımasız savaş" nedeniyle durduğu ifade edildi.

Gazetenin ve alt yapısının maruz kaldığı hasara dikkati çekilen haberde, onlarca yıl içerisinde inşa edilen yayınların ve arşivin, Husi militanlar tarafından zarar gördüğü belirtildi.

Eyyam'ın, yolsuzluk ve Aden'de kötüye giden hizmetlere ilişkin dosyalar hazırlayacağı aktarılarak, gazetenin herkese aynı mesafede durduğu vurgulandı.

İngiliz işgali sırasında ülkenin güneyindeki Aden kentinde 1958 tarihinde kurulan Eyyam gazetesi, eski yönetime bağlı güvenlik güçleri tarafından 2009'dan itibaren 5 sene kapatılmıştı. Gazetenin 2014 yılında başlayan yayını, 2015'de yeniden durdurulmuştu.

Husilerin, Yemen'in büyük kentlerini ele geçirmesinin ardından Husiler ile Salih yanlılarına yakınlığıyla bilinenler dışında bağımsız ve hükümete bağlı tüm gazetelerin yayınları durdurulmuş, bazıları Husilerin adına yayın yapmaya başlamıştı. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:39
  1. Aden kenti
  2. HUSİLER
  3. İngiliz işgali
  4. eyyam
  5. Yemen
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