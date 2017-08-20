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El emeği göz nuru otomobil: Porsche

Alanında uzman bir kadro tarafından elle yapılan lüks otomobilin üretim bandındaki 'insan' faktörü...

20 Ağustos 2017 Pazar 23:25
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 23:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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