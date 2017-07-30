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El Clasico'nun galibi Barcelona

Barcelona, Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:39
El Clasico'nun galibi Barcelona

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, Real Madrid ile Barcelona, Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, Lionel Messi'nin 3 ve Ivan Rakitic'in 7. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Fakat Real Madrid, Mateo Kovacic'in 14 ve Marco Asensio'nun 36. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitti.

Arda Turan 73. dakikada oyuna girdi

Gerard Pique, 50. dakika Barcelona'nın bir kez daha öne geçmesini sağladı. Arda Turan'ın 73. dakikada oyuna girdiği maçta başka gol olmayınca Barcelona, 25 yıl sonra İspanya dışında oynanan El Clasico'yu 3-2 kazandı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası ABD ayağında çıktığı 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Katalan ekibi, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:39
  1. İngiltere
  2. Manchester United
  3. Arsenal
  4. Manchester
  5. Chelsea
  6. Manchester City
  7. Barcelona
  8. Lionel Messi
  9. Messi
  10. ABD
  11. Avrupa
  12. Almanya
  13. İtalya
  14. Singapur
  15. Fransa
  16. Münih
  17. Çin
  18. Milan
  19. Bayern Münih
  20. İspanya
  21. Real Madrid
  22. Arda Turan
  23. Ulus
  24. Tottenham
  25. Madrid
  26. Juventus
  27. Dortmund
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