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El Bab'tan sonraki hedef: Terör örgütü PYD'nin elindeki Münbiç

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'nin denetiminde olan bin 800 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlenirken, harekatın en kritik adımı ise El Bab'ta atılıyor. Özel Kuvvetlerin El Bab'ta başlattığı operasyonun tamamlanmasından sonra yeni hedef ise Münbiç'in terör örgütü PKK/PYD'den temizlenmesi olacak.

El Bab'tan sonraki hedef: Terör örgütü PYD'nin elindeki Münbiç
Eklenme: 24 Aralık 2016, 17:42
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20 Ağustos'ta yeni bir evreye giren El Bab operasyonunda ilerleme sağlanırken, bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra yeni hedef Münbiç olacak. Türkiye, 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şu ana kadar bin 800 kilometrekarelik alanı teröristlerden temizlerken, El Bab'ın alınmasına yönelik harekat ise devam ediyor.


El Bab'a hakim olan Akil Tepesinde kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO, kente girmek için hazırlıklarına devam ediyor. 20 Aralık'tan bu yana devam eden hava harekatlarında 200'ün üzerinde terörist öldürülürken, örgüte ait cephaneler ve ülserde imha edildi. El Bab'ın alınmasından sonraki hedef ise Münbiç olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, El Bab'tan sıra Münbiç'in olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ABD ile anlaşma sağlanması halinde Rakka operasyonu içinde düğmeye basılacağının sinyalini verdi.

İşin bu bölümü bitti ama şimdi Münbiç var. Münbiç'ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek Rakka var.

ABD PKK/PYD'yi bölgeye soktu

ABD'nin desteği ile terör örgütü PKK/PYD'nin denetimine geçen bölge daha önce bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyordu. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında bir diğer terör örgütü olan PKK/PYD'yi kullanan Obama yönetimi, Münbiç'e yönelik operasyon başlatmıştı. ABD daha önce yaptığı açıklamada kentin alınmasından sonra bölgedeki PKK/PYD'lıların geri çekileceğini açıklamıştı. Türkiye'de Obama yönetiminin sözünde durarak bölgedeki teröristlerin ABD Münbiç'ten çıkarılmasını talep etmişti.

 
EtiketlerEl Bab operasyonuDEAŞ
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