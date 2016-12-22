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El Bab'taki sıcak çatışmanın görüntüleri

Türk askeri ve ÖSO, Terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki El Bab'a girdi. Bölgede dünden beri yoğun çatışmalar yaşanıyor.

El Bab'taki sıcak çatışmanın görüntüleri
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:40
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) dün DEAŞ’ın kalesi konumundaki Suriye'nin El Bab kentine operasyon düzenledi. 

Sokak çatışmaların yaşandığı ilçede en az 150 terörist öldürüldü. Ağır darbe yiyen DEAŞ ise bomba yüklü 4 araçla intihar saldırısı düzenledi. DAEŞ'in saldırılarında 14 asker şehit oldu, 33 asker ise yaralandı.

Dün, çatışmalar, DEAŞ'ın sözde kalesi olarak gördüğü El Bab'a hakim bir tepede bulunan Şehir Hastanesi civarında ağırlık kazandı. DEAŞ'ın barınma ve silah/cephane deposu haline getirdiği Şehir Hastanesi bölgesindeki bu noktanın El Bab'ın ele geçirilmesinde büyük önemi bulunması nedeniyle DEAŞ terör örgütü tüm gücüyle saldırdı.

Askeri kaynaklar, “Bu hastanenin bulunduğu hakim arazinin ele geçmesini müteakip DEAŞ'ın El Bab'daki hakimiyeti büyük ölçüde kırılmış olacak. Bu noktanın ele geçirilmesiyle şehir merkezi büyük ölçüde kontrol altına alınmış olacak" bilgisini verdi. 

TSK'dan yapılan açıklamada ise TSK ve müttefiki muhalif güçlerin Halep-El Bab yolunu kestiği kaydedilirken, “Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskûn mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.

SABAH SAATLERİNDE HAVA OPERASYONU BAŞLADI

Türk jetleri sabahın erken saatlerinden itibaren El Bab'taki DAEŞ hedeflerine yönelik operasyon başlattı. Bölgede bulunan bir çok hedef imha edildi. Türk F-16'ların bombardımanına topçu birlikleri de destek verdi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştüğünü belirten Erdoğan ise “Şu anda El Bab tamamıyla ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır." açıklaması yaptı.


(Haber7)
 
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