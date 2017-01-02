El Bab'ta son dakika! Öldürüldüler

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 132’nci gününde devam eden operasyonlar kapsamında 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

El Bab'ta son dakika! Öldürüldüler
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:05
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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam  eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere Hava  Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca hava harekatı düzenlendi, hedefler çok  namlulu roketatar, havan ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Hava harekatı  ve atışlar sonucu aralarında silah mevzilerinin de bulunduğu 111 hedef vuruldu,  22 terörist etkisiz hale getirildi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta  olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut  güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin  kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında muhalif unsurlarca  El Bab'ın ele geçirilmesine  yönelik planlı harekata havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle devam  edildi.

Bölgede belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 103 hedef Fırtına obüsü,  çok namlulu roketatar, havan ve tank atışlarıyla baskı altına alındı, bunlardan  birçoğu kullanılamaz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar El Bab, Bzagah ve  Tadif'teki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları aralarında  silah mevzisi, barınma ve karargah binalarının bulunduğu 8 hedefi imha etti. Hava  harekatı ve topçu atışları sonucu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Rusya Federasyonu'na ait uçaklarca El Bab'ın 8 kilometre  güneybatısındaki Dayr Kak'a düzenlenen hava harekatında da bölgedeki terör örgütü  DEAŞ unsurları imha edildi.

 
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