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El-Bab’ın etrafı kuşatıldı, önemli yerler de ele geçirildi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bu mücadele sırasında 14 şehidimiz, 33 yaralımız var. Bugünkü çatışmalar sırasında 138 tane DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. El-Bab’ın etrafı kuşatılmış, önemli yerler de ele geçirilmiştir” dedi.

El-Bab’ın etrafı kuşatıldı, önemli yerler de ele geçirildi!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:04
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de Anayasa Komisyonu Toplantısı'nda, Suriye'nin Kuzeyi'ndeki terör hedeflerine yönelik yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki şehitlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 14 şehit ve 33 yaralı olduğunu belirten Bozdağ, "Fırat Kalkanı Harekatı sürerken yapılan mücadele sırasında şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu mücadele sırasında 14 şehidimiz, 33 yaralımız var. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye ülkemizin ve milletimizin bekası için üzerine düşenler neyse bunu kararlı bir şekilde yapacaktır, yapmaya da devam edecektir" diyen Bozdağ, şunları ifade etti:

"Suriye'de olup bitenlerin, Irak'ta olup bitenlerin Türkiye'nin ulusal güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu çok açık ortada. Orada yürüyen operasyonlar esasında sınırımızın güvenliğini sağlamak, hem sınırın bu tarafında hem öbür tarafında can ve mal güvenliğini tesis etmek ve Suriye tarafından Türkiye'ye DEAŞ terör örgütü tarafından saldırıların yapılmasını önlemek, terör girişlerini ortadan kaldırmak ve orada güvenli bir bölge oluşturmak, Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını korumak ayrıca PKK terör örgütü ve Suriye uzantıları PYD ve diğer yapıların bölgede terör koridoru oluşturmasına engel olmak ve esasında işin özü Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize dönük her türlü tehdidi ortadan kaldırmak maksadıyla yürüyen bir operasyondur. Bu operasyonun siyasi saiklerle değerlendirmelere tabi tutulması işin doğrusu pek doğru görmüyorum. Çünkü bu hepimizin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konu diye düşünüyorum. Bugünkü çatışmalar sırasında 138 tane DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Onu da buradan ifade etmek isterim. El-Bab'ın etrafı kuşatılmış, önemli yerler de ele geçirilmiştir. Şu anda orada çatışmalar devam ediyor. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizden devletimizden aldığı güçle orada DEAŞ terör örgütünü tamamen etkisiz hale getirecektir. Buna ben yürekten inandım."

 
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