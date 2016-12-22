El Bab'ın düşeceğini anlayan ABD'den alçak hamle

TSK ve ÖSO, El Bab operasyonunda sona geldi. Krtik önemdeki hakim tepe ele geçirildi. Ancak askeri koynaklar, kasabadaki direnişin ABD'nin Rakka hamlesi yüzünden beklenenden daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Ertelenen operasyon yüzünden DEAŞ, Rakka'daki güçlerini El Bab'a yığdı, YPG'de "fırsat bu fırsat" diyerek Türkiye'nin bir sonraki hedefi Münbiç'e takviye güçler göndermeye başladı.

ŞİDDETLi ÇATIŞMALAR

Bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklama yapan TSK, El Bab'da şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtti. Akşam'ın haberine göre; ÖSO ve TSK'nın El Bab'ın girişindeki en kritik hakim tepeyi ele geçirdiği öğrenilirken, askeri kaynaklar bu tepenin ele geçirilmesiyle El Bab'ın alınmasının an meselesi olduğunu kaydetti.



TSK'dan yapılan açıklamada harekat kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 DEAŞ hedefinin vurularak imha edildiği bildirildi. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda da 138 DEAŞ teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenildiği belirtildi.

8 silahlı DEAŞ aracına imha!

TSK, bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla, El Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yoğun şekilde vurulduğunu kaydederek şu açıklamayı yaptı: Son alınan bilgiler ışığında, üç adet ZSU-23 silah monteli pikap, iki adet DOÇKA monteli pikap, üç adet ağır makinalı tüfek monteli pikap imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları ve yine topçu birliklerimizce açılan ateşler sonucunda muhtelif büyüklükte 47 barınma alanı vurularak imha edildi."

Hizbullah, ABD silahları kullanmış

Haaretz gazetesinin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İsrailli askeri yetkili Tel Aviv'de düzenlenen bir toplantıda, ABD tarafından sağlanan silahların Hizbullah tarafından Suriye'de kullanıldığını ispatlayan delilleri Amerikan yönetimine sunduklarını söyledi. İsrailli yetkili, sunulan delillerin "Hizbullah askerlerinin Suriye'de ABD yapımı silahları kullanırken çekilmiş fotoğraflarını da içerdiğini" belirtti.

OPERASYONA ABD SABOTAJI

El Bab'ın girişindeki hakim tepeyi ele geçiren ÖSO ve TSK, DEAŞ'lı teröristlerin yoğun direnişiyle karşılaştı. Askeri kaynaklar ABD'nin Rakka operasyonunu erteleyerek DEAŞ'ın El Bab'a terörist yığmasına neden olduğunu belirtti. El Bab operasyonuyla ilgili AKŞAM'a değerlendirmelerde bulunan askeri kaynaklar "ABD Rakka operasyonunu bilerek erteledi. Böylece DEAŞ militanlarının bir bölümünü El-Bab'a kaydırdı" dedi. Askeri kaynaklar, ABD'nin sabotajına ve YPG'nin Münbinç taktiğine rağmen operayonunu havadan ve topçu destekleri ile kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "El Bab operaysonu hakim tepenin ele geçirilmesiyle tamamlanmak üzere" diye konuştu.

5 bin kilometrelik alan temizlenecek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 11. İslam Enformasyon Bakanları Konferansı için gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde konuştu. Türkiye'nin El Bab operasyonunu başarıyla sonuçlandıracağını vurgulayan Kurtulmuş "Arkasından daha evvel söz verildiği gibi Membiç'teki PYD unsurlarının da o bölgeden uzaklaştırılması sağlanacaktır. Böylece 5 bin kilometreye yakın bir alanın hiç bir terör örgütünün orada bulunmayacak, Türkiye'ye tehdit oluşturmayacak şekilde temizlenmesi sağlanacak ve inşallah operasyon en kısa süre içerisinde bitirilecektir" diye konuştu.

14 MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ

TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında DEAŞ tarafından dün 4 ayrı saldırı düzenlendi. Bombalı araçlarla yapılan intihar salırıları ve çatışmalarda 14 asker şehit oldu. 33 asker de yaralandı.