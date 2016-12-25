Cloudflare

El Bab'da yaralanan Mehmetçik yaşadıklarını anlattı

TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında yaralanan uzman çavuş 27 yaşındaki Osman Şen El Bab'da yaşadıklarını anlattı. Araçlarına isabet eden roketin çok farklı olduğunu söyleyen Şen, "Bu mühimmat, roketin farklı bir çeşidi. Önce ısı veriyor, sonra delip geçiyor. Normal roket olsa, zırhlı araca işlemez. Allah, Türk askerini gerçekten koruyor" ifadesini kullandı.

El Bab'da yaralanan Mehmetçik yaşadıklarını anlattı
Eklenme: 25 Aralık 2016, 18:30
Bu haber 45.119 kez okundu

Bitlis'teki Tatvan 10'uncu Komando Tugayı'nda bir yıl önce göreve başlayan evli 1 çocuk babası uzman çavuş Osman Şen, 25 gün önce Özel Kuvvetlere destek amacıyla birliğiyle birlikte Fırat Kalkanı'na katıldı. El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği roketatarlı saldırıda uzman çavuş Şen'in kulak zarı patladı. Şen, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından memleketi Konya'ya döndü.

Yaralandığı saldırı anını anlatan Şen, ''Biz El Bab'ın gerisinde emniyetçi olarak, Özel Kuvvetler ve komando birliklerine destek olarak bekliyorduk. Temasın çıktığı gün, yoğun çatışma oldu. Hastane Tepesi'nde yoğun çatışmalar yaşandı. Bizimkilerin o bölgeyi vermemesi için DEAŞ ile çatıştığı bilgisi geldi. Bizim de oraya desteğe gitmemiz emredildi. Araçlarla El Bab, Hastane Tepesi'ne yaklaştık. Orada mevzi aldık. Sonra bize araçlara geçilmemiz emredildi. Biz hem havadan, hem karadan vurduğumuz için, o an bize ihtiyaç duyulmadı. Üşümeyin denildi, araçlara bindik. 4 kirpi zırhlı aracımız vardı. 15-20 dakika sonra içeriye ısı ve delici etkisi olan bir mühimmat girdi. O anda neye uğradığımızı şaşırdık. Hiç bir şey beklemiyorduk. Araç zırhlı olduğu için güveniyorduk. Bir roketin, uzun namlulu silah mermisi geldiği zaman koruyan bir araçtı. Araca zarar geleceğini aklımızın ucundan geçmedi. Hastane bölgesinden o mühimmat atıldı. O basınçla tam bir can pazarı yaşandı. Aracın arka kapısı kapalıydı. Bir arkadaşımız iman gücüyle o zırhlı kapıyı tekmeleye tekmeleye açtı. Kapı açılınca herkes kendini dışarıya attı. Diğer birlikler bize yardımcı oldu, yaralılarımızı çıkardı. Sonradan Özel Kuvvetler komutanlarımız zırhlı araçlarla geldiler bizi götürdüler. Benim iki kulağımın da zarı patladı" dedi.

"Allah, Türk askerini koruyor"

Araçlarına isabet eden roketin çok farklı olduğunu belirten Uzman Çavuş Şen, "Bu mühimmat, roketin farklı bir çeşidi. Önce ısı veriyor, sonra delip geçiyor. Normal roket olsa, zırhlı araca işlemez. Allah, Türk askerini gerçekten koruyor. O mühimmat patlasaydı, Allah korusun hiçbirimizin külünü dahi bulamazlardı. O roket, sağ ön camdan girip sol arka taraftan çıktı. Allah'tan patlamadı, çok şükür atlattık'' şeklinde konuştu.

"Bu işi sadece maddi değil, manevi amaçla da yapıyoruz"

Bu toprakların gelecek nesillerde bir bütün olarak bırakılması gerektiğini belirten Şen, "Her Türk asker doğar' derler ya, yabancı komutanlar da tarihte hep, 'Türkleri güldürmek istiyorsanız, onları ölümle tehdit edin' demiştir. Biz bu işi sadece maddi amaçla değil, manevi amaçla yapıyoruz. Çünkü bu topraklar dedelerimizden, atalarımızdan bize kalan topraklar. Biz bu işi bunun bilincinde hareket ediyoruz. Biz bu emanetleri bizden sonrasına bırakalım ki; biz de evlatlarımıza bir emanet bırakalım" diye konuştu.

Şen, bir an önce sağlığına kavuştuktan sonra birliğine dönüp El Bab'da mücadele ederek şehit olan askerlerin kanını yerde bırakmayacağını söyledi.

 
EtiketlerSuriyeTSKBitlis Tatvan 10'uncu Komando TugayıAllah Türk askerini koruyorEl Bab'da yaralanan MehmetçikFırat Kalkanı Harekatıterör örgütü DEAŞUzman Çavuş Osman Şen
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Hakikat

Hic şüphe yok tassavvuf büyukleri.evliyaullah boş bırakmaz mevla onlarin duasina hemen karşılik verir..ulkeyi muhafaza altinda tutarlar Allah in cc izniyle..hamdolsun rabbim evliyaullahini başïmizdan eksik etmesin..fettoş ve sevenlerinide kahruperişan etsin..

Cevapla

Ercan kandilci

Allah yardimciniz olsun kardeşim dualarimiz sizinle hakkinizi helal edin bizlere

Cevapla

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Anayasa değişikliği teklifinin ilk maddesi geçtiAnayasa değişikliği teklifinin ilk maddesi geçti

Anayasa değişiklik teklifinin ilk maddesi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

"Gülen akıl hastanesine götürüldü""Gülen akıl hastanesine götürüldü"

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör…

El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek planEl Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan

Terör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da…

Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, KAÜ Sarıkamış Beden…

"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!

Anadolu Gençlik Derneği Tuzla Şubesi, geçtiğimiz Pazar günü Tuzla'nın en…

FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...

Paralel İhanet Çetesi’nin Alevi vatandaşları çeşitli vaatlerle kendi ekseninde hareket…

FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!

FETÖ'nün Mısır üzerinden Arapça yayın yapan ZamanArabic.com sitesi yalanda sınır…

PKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındıPKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındı

İzmir'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet…

Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu Halep'ten tahliye edilen muhalif savaşçıların…